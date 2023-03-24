ЧМ-2023 по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть
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25 марта в 6:30 по московскому времени будут разыграны медали чемпионата мира по фигурному катанию в танцах на льду. Трансляцию произвольной программы в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе Okko.
После ритм-танца лидерство захватили бронзовые призёры чемпионата мира – 2022 американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри уступают лидерам более трёх баллов. На медали также претендуют канадские дуэты Пайпер Гиллес/Поль Пуарье и Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен, а также британцы Лила Фир и Льюис Гибсон.
Отметим, что японцы Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси перед произвольным танцем 11-е, а представляющие Грузию Мария Казакова и Георгий Ревия – 14-е.
Чемпионат мира по фигурному катанию – 2023 – в Okko! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас.
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