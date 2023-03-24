Александр Плющенко выиграл Кубок Академии спорта, повторив знаменитую программу отца
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Совладелица академии «Ангелы Плющенко» известный продюсер Яна Рудковская высказалась о победе своего 10-летнего сына Александра Плющенко на турнире по фигурному катанию «Кубок Академии спорта» по 2-му спортивному разряду.
«Первый после короткой! Первый после произвольной! Победа! Два чистых проката! Долго лечили колени, пяточную шпору! И пусть это только первый старт в этом сезоне, но очень достойный и эмоциональный!
Кстати, Саша повторил произвольную программу папы в Турине-2006 «Крестный отец», с которой Евгений выиграл свои первые Олимпийские игры! Саша сам выбрал её для соревнований! Горжусь нашим маленькими и очень сильным чемпионом», — написала Рудковская в соцсетях.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале академии «Ангелы Плющенко».
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