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Бетина Попова: Косторная очень уверенно усваивает парные элементы

Бетина Попова: Косторная очень уверенно усваивает парные элементы
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Бывшая фигуристка, а ныне хореограф и тренер Бетина Попова, работающая в группе Сергея Рослякова, рассказала, что чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная уверенно усваивает парные элементы.

В январе стало известно, что Косторная перешла в парное катание, её партнёром стал Георгий Куница.

«Косторная очень даже уверенно усваивает парные элементы. Работает с тройной подкруткой, тройными выбросами. Они у неё получаются, тройные элементы у неё на месте. Так что очень даже хорошо и уверенно работаем. Уже какие-то наметки на транзишены, связки делаем.

Присутствует ли страх поддержек? Нет, на самом деле удивительно, но у неё даже близко этого нет. Относится ко всему этому совершенно бесстрашно», — приводит слова Поповой «Матч ТВ».

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