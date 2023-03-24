Бетина Попова: Косторная очень уверенно усваивает парные элементы

Бывшая фигуристка, а ныне хореограф и тренер Бетина Попова, работающая в группе Сергея Рослякова, рассказала, что чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная уверенно усваивает парные элементы.
В январе стало известно, что Косторная перешла в парное катание, её партнёром стал Георгий Куница.
«Косторная очень даже уверенно усваивает парные элементы. Работает с тройной подкруткой, тройными выбросами. Они у неё получаются, тройные элементы у неё на месте. Так что очень даже хорошо и уверенно работаем. Уже какие-то наметки на транзишены, связки делаем.
Присутствует ли страх поддержек? Нет, на самом деле удивительно, но у неё даже близко этого нет. Относится ко всему этому совершенно бесстрашно», — приводит слова Поповой «Матч ТВ».
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