«Первые три места свободны». Валентин Писеев — об итогах ЧМ-2023 среди фигуристок

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев оценил победу японки Каори Сакамото на чемпионате мира – 2023.

Первенство планеты второй год подряд проходило без участия российских фигуристок, которые неизменно выигрывали любые международные соревнования в последнее время. Сакамото второй год подряд завоевала титул.

«Я считаю, что на сегодняшний день три первых места свободны. В данной ситуации с учётом того, что наших там нет, я считаю, что первые три места свободны. Правда, я не всё видел, надо всё смотреть, а я отрывками только смотрел, и у меня общего впечатления не сложилось», — приводит слова Писеева «ВсёПроСпорт».

Напомним, второе место заняла Ли Ха Ин из Южной Кореи, третьей стала представительница Бельгии Луна Хендрикс.