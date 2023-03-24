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«Первые три места свободны». Валентин Писеев — об итогах ЧМ-2023 среди фигуристок

«Первые три места свободны». Валентин Писеев — об итогах ЧМ-2023 среди фигуристок
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Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев оценил победу японки Каори Сакамото на чемпионате мира – 2023.

Первенство планеты второй год подряд проходило без участия российских фигуристок, которые неизменно выигрывали любые международные соревнования в последнее время. Сакамото второй год подряд завоевала титул.

«Я считаю, что на сегодняшний день три первых места свободны. В данной ситуации с учётом того, что наших там нет, я считаю, что первые три места свободны. Правда, я не всё видел, надо всё смотреть, а я отрывками только смотрел, и у меня общего впечатления не сложилось», — приводит слова Писеева «ВсёПроСпорт».

Напомним, второе место заняла Ли Ха Ин из Южной Кореи, третьей стала представительница Бельгии Луна Хендрикс.

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