«Первые три места свободны». Валентин Писеев — об итогах ЧМ-2023 среди фигуристок

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев оценил победу японки Каори Сакамото на чемпионате мира – 2023.
Первенство планеты второй год подряд проходило без участия российских фигуристок, которые неизменно выигрывали любые международные соревнования в последнее время. Сакамото второй год подряд завоевала титул.
«Я считаю, что на сегодняшний день три первых места свободны. В данной ситуации с учётом того, что наших там нет, я считаю, что первые три места свободны. Правда, я не всё видел, надо всё смотреть, а я отрывками только смотрел, и у меня общего впечатления не сложилось», — приводит слова Писеева «ВсёПроСпорт».
Напомним, второе место заняла Ли Ха Ин из Южной Кореи, третьей стала представительница Бельгии Луна Хендрикс.
- 25 марта 2023
-
00:33
-
00:19
- 24 марта 2023
-
23:24
-
23:18
-
22:56
-
21:43
-
19:35
-
19:05
-
18:12
-
16:34
-
16:31
-
16:26
-
16:19
-
16:14
-
15:44
-
15:39
-
15:22
-
13:39
-
13:22
-
13:12
-
13:05
-
11:24
-
10:42
-
09:00
-
00:08
- 23 марта 2023
-
23:35
-
23:10
-
22:53
-
19:48
-
19:08
-
18:41
-
18:12
-
17:17
-
16:46
-
16:30