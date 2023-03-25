Худайбердиева и Базин: некоторые движения переняли у ансамбля Игоря Моисеева

Чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин рассказали о постановке необычного номера под музыку «Яблочко», который показали на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Номер мы начали ставить сами с Егором, потому что Денис Эдуардович в это время был в Питере на финале Гран-при России. Когда он вернулся, додумали концепцию программы, добавили поддержки, связки, потом отрабатывали с хореографом и тренером программу целиком. Пересмотрели выступления ансамбля Игоря Моисеева, некоторые движения переняли у них», — приводит слова Худайбердиевой пресс-служба ФФККР.

«Мы решили, что раз шоу — отдельный турнир, то надо сделать не просто показательный номер, а что-то интересное, с реквизитом, поддержками, которые на соревнованиях делать нельзя. Костюмы сшили специально для номера», — сказал Базин.

«Мы с Егором считаем, что «Русский вызов» — это самый лучший турнир в России за всё время проведения различных шоу. Потому что здесь участвовали практически все чемпионы, каждый участник был суперкрутой! Во втором отделении вообще выступали все олимпийские чемпионы! Ни одно шоу ещё не собирало такой состав! Мне кажется, получилось супермегамасштабно, и зрителям понравилось», — подытожила Худайбердиева.