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Танцоры Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, несмотря на падение, выиграли чемпионат мира — 2023

Танцоры Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, несмотря на падение, выиграли чемпионат мира — 2023
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Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали победителями чемпионата мира – 2023, который проходит в Сайтаме (Япония).

Отметим, что по ходу произвольного танца дуэт допустил падение Чок, однако запас, созданный в ритм-танце, а также высокие оценки за ПТ, позволили паре удержаться на первой строчке.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Танцы на льду. Итоги

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 226,01 балла.
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 219,85.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 217,88.
4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 214,73.
5. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 214,04.

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Фигурное катание. ЧМ-2023. Сайтама, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
25 марта 2023, суббота. 06:30 МСК
Окончено
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