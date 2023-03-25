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Танцоры Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, несмотря на падение, выиграли чемпионат мира — 2023

Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали победителями чемпионата мира – 2023, который проходит в Сайтаме (Япония).

Отметим, что по ходу произвольного танца дуэт допустил падение Чок, однако запас, созданный в ритм-танце, а также высокие оценки за ПТ, позволили паре удержаться на первой строчке.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Танцы на льду. Итоги

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 226,01 балла.

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 219,85.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 217,88.

4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 214,73.

5. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 214,04.