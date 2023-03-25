«Жду с нетерпением». Каори Сакамото — о возвращении россиянок на международную арену
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Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, двукратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото высказалась о проведении международных стартов без российских фигуристок.
«Я старалась следить за тем, как в этом сезоне выступают российские фигуристки, но все прокаты целиком, конечно, смотреть не успевала. Я вижу, как много там появилось новых интересных девочек в юниорах.
Когда к соревнованиям вновь допустят российских фигуристов, я думаю, это определённо придаст мне мотивации – и мне надо будет ещё больше работать. Жду этого момента с нетерпением. Мне надо будет каждый раз показывать свой максимум, чтобы соревноваться с ними на одном уровне – и бороться за победу», — приводит слова Сакамото Sports.ru.
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