Жулин: мне было бы интересно посмотреть на Смолова в «Ледниковом периоде». Федя сможет!

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на желание футболиста московского «Динамо» Фёдора Смолова принять участие в «Ледниковом периоде».

«Пока я больше представляю Смолова на поле. Думаю, он ещё может принести пользу футболу. «Ледниковый период» от него не уйдёт. Но мне было бы интересно посмотреть на него в шоу. Федя сможет!» — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Смолов заявил, что хотел бы попробовать свои силы в «Ледниковом периоде». Напомним, в последнем сезоне «Ледникового периода» победу одержали Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Второе место занял дуэт Медведева/Федотов. Третье место поделили Домнина/Башаров и Синицына/Скобрев.