Серебряный призёр ЧМ-2023 Фаббри: после неидеального твизла думал: «Всё, медаль отдали»

Итальянский фигурист Марко Фаббри, выступающий в танцах на льду с Шарлен Гиньяр, прокомментировал второе место дуэта на чемпионате мира — 2023 в Сайтаме (Япония).

«Эта медаль так много значит. Это невероятная награда за многие годы напряжённой работы, за трудные периоды, взлёты и падения. Мы катались от всей души. До сих пор не могу поверить, что мы завоевали серебро.

Твизл получился не идеальным, и я всё думал: «Всё, медаль отдали». Так что, завершив выступление, мы не знали, будет ли этого достаточно, чтобы подняться на подиум. Мы приехали на чемпионат мира за медалью, но второе место — это невероятно", — приводит слова Фаббри пресс-служба Международного союза конькобежцев.