Фигурист Сёма Уно выиграл чемпионат мира — 2023, Илья Малинин с шестью квадами стал 3-м

В Сайтаме (Япония) завершились соревнования мужчин в рамках чемпионата мира – 2023 по фигурному катанию. Их победителем стал японский фигурист Сёма Уно, тем самым защитив свой титул 2022 года.

Серебряную медаль ЧМ завоевал южнокорейский фигурист Ча Джун Хван, который получил от судей за ПП почти идентичные Уно баллы. У южнокорейца — 196,39 балла, у японца — 196,51. Тройку призёров замкнул 18-летний американец Илья Малинин, исполнивший в ПП четверной аксель, его выступление судьи оценили в 188,06 балла.

Фигурное катание. Чемпионат мира – 2023. Мужчины. Итоги

1. Сёма Уно (Япония) — 301,14 балла.

2. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 296,03.

3. Илья Малинин (США) — 288,44.

4. Кевин Аймоз (Франция) – 282,97.

5. Джейсон Браун (США) – 280,04…

12. Даниэль Грассль (Италия) – 244,43...

20. Морис Квителашвили (Грузия) – 212,32.