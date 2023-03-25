Сёма Уно сравнялся с Юдзуру Ханю по количеству побед на чемпионатах мира

Серебряный призёр Олимпиады-2022, японский фигурист Сёма Уно во второй раз завоевал титул чемпиона мира. Это произошло на ЧМ-2023 в Сайтаме (Япония).

Фигурное катание. Чемпионат мира – 2023. Мужчины. Итоги

1. Сёма Уно (Япония) — 301,14 балла.

2. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 296,03.

3. Илья Малинин (США) — 288,44.

4. Кевин Аймоз (Франция) – 282,97.

5. Джейсон Браун (США) – 280,04…

12. Даниэль Грассль (Италия) – 244,43…

20. Морис Квителашвили (Грузия) – 212,32.

Уно сравнялся с легендарным соотечественником Юдзуру Ханю по данному показателю (2). Также два титула чемпиона мира в своём активе имеют испанец Хавьер Фернандес и швейцарец Стефан Ламбьель.