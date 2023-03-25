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«Кому-то это мешает, кому-то помогает». Трусова — о влиянии смены тренера на Грассля

«Кому-то это мешает, кому-то помогает». Трусова — о влиянии смены тренера на Грассля
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова высказалась о возможном влиянии смены тренера на выступления итальянского фигуриста Даниэля Грассля. Спортсмен выступал на чемпионате мира — 2023 как представитель группы Этери Тутберидзе.

«Я думаю, что у всех по-разному. Кому-то это мешает, кому-то помогает, кому-то всё равно. Он недавно поменял тренера, и сразу выступать сложновато, легче выступать, когда уже привыкаешь и вы лучше знаете друг друга. Думаю, что он справится и всё будет хорошо», — сказала Трусова в эфире Okko.

Фигурное катание. Чемпионат мира – 2023. Мужчины. Итоги

1. Сёма Уно (Япония) — 301,14 балла.
2. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 296,03.
3. Илья Малинин (США) — 288,44.

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