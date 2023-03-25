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Александра Трусова выбрала между победой на Олимпиаде и первым в истории пятерным прыжком

Александра Трусова выбрала между победой на Олимпиаде и первым в истории пятерным прыжком
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова ответила, что бы предпочла – первой в мире исполнить пятерной прыжок или стать олимпийской чемпионкой.

«Всплыл, конечно, пятерной. Потому что это моё, я очень люблю быть первой, но Олимпиада всё-таки моя мечта, так не могу тут сказать…» — сказала Трусова в эфире Okko.

В начале сезона-2022/2023 Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места. С чемпионата страны, который проходил в декабре 2022 года в Красноярске, Трусова снялась в день короткой программы по причине высокой температуры.

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