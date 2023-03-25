Японские фигуристы установили исторический рекорд на чемпионате мира

Сборная Японии установила исторический рекорд на домашнем чемпионате мира по фигурному катанию. Впервые спортсмены этой страны завоевали три золотые медали на одном чемпионате мира. Победителями стали представители одиночного катания Каори Сакамото и Сёма Уно, а также спортивная пара Рику Миура/Рюити Кихара. Предыдущий национальный рекорд японские фигуристы установили в 2022 году, впервые завоевав два золота. Тогда триумфаторами стали Сакамото и Уно, которые спустя год защитили свои титулы.

Напомним, подобное стало возможно благодаря отсутствию на двух чемпионатах мира подряд российских фигуристов, которые долгие годы являются основными фаворитами в борьбе за золото в женском одиночном катании и соревнованиях спортивных пар.