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Сёма Уно: смог показать лучший прокат, на который был способен

Сёма Уно: смог показать лучший прокат, на который был способен
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Японский фигурист Сёма Уно оценил выступление на домашнем чемпионате мира, где он защитил титул, выступая после травмы.

«Искренне рад этому. И в короткой, и в произвольной программах я выступил лучше, чем ожидал, особенно в произвольной. Знаю, что были небольшие ошибки, но я смог показать лучший прокат, на который был способен в данный момент, так что я действительно счастлив.

Во время этих соревнований, перед короткой программой, когда Илья уже откатался в более ранней группе, а я надевал коньки, он подошёл и побеспокоился о моей травме, оказал мне поддержку. Это соревнования, и мы здесь, чтобы соревноваться. Но на самом деле в фигурном катании ты соревнуешься с самим собой, а не с другими. Так что мы отличные друзья», — приводит слова Уно пресс-служба ISU.

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