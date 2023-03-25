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«Спортсмены нас не дисквалифицировали». Татьяна Тарасова — о словах Каори Сакамото

«Спортсмены нас не дисквалифицировали». Татьяна Тарасова — о словах Каори Сакамото
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поблагодарила двукратную чемпионку мира японскую фигуристку Каори Сакамото за её позицию по поводу отстранения россиянок от участия в международных соревнованиях.

После победы на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме Сакамото заявила, что следит за выступлениями россиянок и ждёт их возвращения на международную арену, потому что это придаст ей дополнительную мотивацию.

«Нормальный человек, к ней отношусь с благодарностью, она помнит.

Почему мало спортсменов говорит об этой большой проблеме? Спортсмены разговаривают на льду, там стол переговоров. Катают свои программы, поэтому мало говорят. Спортсмены нас не дисквалифицировали», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года и пропустили уже два чемпионата мира.

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