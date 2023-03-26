Инна Гончаренко: рассчитывала, что Малинин будет вторым

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила итоги соревнований в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Японии.

Японский фигурист Сёма Уно защитил титул. Серебряную медаль завоевал Ча Джун Хван из Южной Кореи. Тройку призёров замкнул 18-летний американец Илья Малинин, исполнивший в произвольной программе шесть четверных прыжков, включая аксель.

«Очень интересные соревнования, особенно последняя разминка дала неожиданные результаты. Я, конечно, рассчитывала, что Малинин будет вторым, но, видите, корейский спортсмен показал феноменально чистое катание. Мечта любого спортсмена — выдать безукоризненный прокат. Думаю, он свою мечту реализовал.

На японском чемпионате мира японский спортсмен Сёма Уно выиграл первое место — наверное, это мечта всей Японии, и тренеров, и самого Сёмы. Это сложно. Когда ты у себя дома выступаешь, с одной стороны, тебя все поддерживают, а с другой стороны, ты чувствуешь особую ответственность. И это не всегда просто для спортсмена. Чемпионат мира прошёл, уровень мужского одиночного катания очень высокий, думаю, это было интересно любителям и ценителям фигурного катания и в нашей стране. Наших мальчиков там нет, но мы всё равно должны следить и быть в курсе», — приводит слова Гончаренко «Газета.Ru».