Этери Тутберидзе считает оскорбительными допинг-обвинения в адрес Камилы Валиевой
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о допинг-деле своей подопечной Камилы Валиевой.
«Я действительно не знаю, что произошло. Мы всей командой пытались разобраться, смотрели камеры с чемпионата России, где её проверяли. И мы удивляемся, почему между контролем и объявлением результата прошло так много времени… Мои фигуристы всегда были чистыми спортсменами. Эти обвинения оскорбительны», – приводит слова Тутберидзе L’Equipe.
Напомним, о положительном результате допинг-пробы Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года, стало известно перед награждением победителей и призёров олимпийского командного турнира в Пекине. Церемония была отложена, и медали до сих пор не вручены.
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