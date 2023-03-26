Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира: Показательные выступления
Начало прямой трансляции
09:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Этери Тутберидзе считает оскорбительными допинг-обвинения в адрес Камилы Валиевой

Этери Тутберидзе считает оскорбительными допинг-обвинения в адрес Камилы Валиевой
Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о допинг-деле своей подопечной Камилы Валиевой.

«Я действительно не знаю, что произошло. Мы всей командой пытались разобраться, смотрели камеры с чемпионата России, где её проверяли. И мы удивляемся, почему между контролем и объявлением результата прошло так много времени… Мои фигуристы всегда были чистыми спортсменами. Эти обвинения оскорбительны», – приводит слова Тутберидзе L’Equipe.

Напомним, о положительном результате допинг-пробы Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года, стало известно перед награждением победителей и призёров олимпийского командного турнира в Пекине. Церемония была отложена, и медали до сих пор не вручены.

Материалы по теме
Из-за Валиевой в России забыли о нетерпимости к допингу. Это большая ошибка
Из-за Валиевой в России забыли о нетерпимости к допингу. Это большая ошибка
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023