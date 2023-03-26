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Тарасова — о словах Вагнер: её не спросили, куда российским тренерам ездить. Дура просто

Тарасова — о словах Вагнер: её не спросили, куда российским тренерам ездить. Дура просто
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова американской фигуристки Эшли Вагнер, которая ранее раскритиковала присутствие российских тренеров на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Сайтаме (Япония).

«Ну что про это говорить? Её только не спросили, куда российским тренерам ездить, а куда нет. В следующий раз будем её спрашивать, можно ли нам ездить. Кто она такая? Дура просто. Неумная девочка», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Высказывание Вагнер относилось к Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову, которые сопровождали на чемпионате мира итальянского фигуриста Даниэля Грассля, а также представителей Грузии Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе.

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