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Этери Тутберидзе: то, что я бессердечная, — чепуха. Внутри я чувствую эмоции

Этери Тутберидзе: то, что я бессердечная, — чепуха. Внутри я чувствую эмоции
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о том, что спортивная общественность считает её бессердечной.

«Меня называют Снежной королевой, но это миф. Я сопровождаю учеников, участвую в их воспитании, плачу вместе с ними, переживаю за них. То, что я бессердечная, – чепуха. Когда фигуристы на льду, я стою на месте. Другие тренеры жестикулируют, а мне это не нравится. Но внутри я чувствую эмоции», — приводит слова Тутберидзе L’Equipe.

В данный момент Тутберидзе находится в Сайтаме (Япония), где состоялся чемпионат мира — 2023. Тренерский штаб Этери (Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков) сопровождал на ЧМ итальянца Даниэля Грассля, а также представителей Грузии Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе.

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