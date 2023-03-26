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Этери Тутберидзе: обвинение Томаса Баха на ОИ несправедливо, я лично жду извинений

Этери Тутберидзе: обвинение Томаса Баха на ОИ несправедливо, я лично жду извинений
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе эмоционально прокомментировала резонансные слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, сказанные на Олимпиаде-2022.

«Я видел, как Валиеву встречали самые близкие люди с холодом. Прошли мурашки по коже», — заявил Бах после проката произвольных программ.

«В то время Камила держалась немного в стороне. Ты не обнимешь того, кто не хочет. И проблема не в том, что она потерпела неудачу.

С другой стороны, мы не имеем права сдаваться. Я просто спросила её, почему она отпустила всё после второго элемента. Она просто отказывалась бороться. Кроме того, Олимпиада – это вечеринка. Многие спортсмены мечтают оказаться на её месте.

Терпеть не могу истерики/срывы спортсменов. Потом мы долго вместе сидели в раздевалке. Это обвинение Томаса Баха несправедливо, я лично жду извинений», — приводит слова Тутберидзе L’Equipe.

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