Авербух: ситуация с Костомаровым начинает выправляться, в его голосе слышна мотивация

Состояние здоровья уже два с половиной месяца находящегося в больнице олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова начинает улучшаться. Об этом сообщил серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух.
«Что касается тяжёлой и драматичной ситуации с Ромой… сейчас ситуация начала выправляться. Несколько дней назад он записал голосовое сообщение, поблагодарил нас всех. В голосе была слышна сильнейшая мотивация… Состояние здоровья улучшается», — сказал Авербух в интервью «РИА Новости Спорт» на открытии четвёртого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена».
Напомним, Костомаров был доставлен в больницу 10 января с тяжёлой формой пневмонии. Из-за некроза тканей фигуристу ампутировали стопы, голени и кисть правой руки.
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