Чемпионка мира по боксу из России высказалась о допинговом скандале Камилы Валиевой

Чемпионка мира по боксу, россиянка Анастасия Демурчян дала комментарий по поводу допингового скандала, произошедшего во время Олимпиады-2022 с участием фигуристки Камилы Валиевой.

Напомним, о положительном результате допинг-пробы Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года, стало известно перед награждением победителей и призёров олимпийского командного турнира в Пекине. Церемония была отложена, а медали до сих пор не вручены.

«Это был очень тяжелый момент на Олимпиаде, особенно для неё. Она ребёнок, можно сказать, и столько на неё навалилось. Но она катается — значит, у неё есть силы, она верит, что всё у неё получится, и будет идти до конца», — сказала Демурчян в эксклюзивном интервью «Чемпионату».