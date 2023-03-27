Журанков: приглашали Косторную обсуждать ЧМ, но она написала, что в приоритете тренировки

Спортивный комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» ответили на вопрос, когда Алёна Косторная и Георгий Куница выйдут на соревновательный лёд.
Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Косторная в сезоне-2022/2023 перешла в спортивные пары. Вновь образованный дуэт Косторная/Куница тренируется в группе Сергея Рослякова.
Боброва: Это зависит от неё и её партнёра.
Журанков: Так понимаю, в следующем сезоне.
Боброва: Очень хочу видеть, чтобы один сезон хотя бы покатались. Не знаю, как обстоят дела с травмами, желаю здоровья, но хочу увидеть в соревновательной обстановке эту пару. По видео нельзя судить, но Алёна выкладывала видео тройной подкрутки.
Журанков: Мне кажется, это очень хорошая иллюстрация. Мы приглашали Алёну на одну из студий чемпионата мира – она написала честно, что, скорее всего, нет, сейчас другие приоритеты, именно тренировки в первую очередь, очень большой объём тренировочной работы. Они поговорили с тренерами и решили, что очень много нужно сделать, прийти к сборам, и это указывает как раз на профессионализм и абсолютно бескомпромиссный подход к тренировкам. Если это в таком темпе делается, не для того же, чтобы ещё сезон в шоу выступать?
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