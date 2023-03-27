«Признак очень крутой фигуристки». Журанков — о каскаде Сакамото с одинарным флипом

Спортивный комментатор Андрей Журанков оценил прогресс японской фигуристки Каори Сакамото, которая на чемпионате мира – 2023 едва не повторила ошибку четырёхлетней давности, но нашла в себе силы исправить её и завоевала золото.

В произвольной программе как в 2019-м, так и в 2023 году Сакамото сделала «бабочку» вместо тройного флипа. Но если четыре года назад Каори растерялась, то теперь сумела добавить к одинарному прыжку необходимый для каскада тройной тулуп.

«Каори рассказала, что, когда сделала одинарный флип, у неё сразу возникла ассоциация с чемпионатом мира здесь же в Сайтаме, на этом же льду четыре года назад, где она сделала ту же ошибку и улетела очень далеко, хотя была после короткой второй после Алины Загитовой. Она подумала, что всё: тогда проиграла пьедестал и сейчас проиграет.

Для меня это крутая фигуристка. Фигуристка, которая делает флип – раскрывается, делает «бабочку»… Дальше должен стоять каскад, но уже темп другой, сбой по ритму… А она идеально выкатила и сделала каскад, причём без недокрута. Это признак очень крутой фигуристки.

Если мы открываем 2019 год – у нее там был одинарный флип, и там она должна была тоже цеплять каскад. Она потом прицепила двойной тулуп в самом конце к риттбергеру. И получила 145,97 балла. Сейчас Каори Сакамото получила 145,37. Понимаете? Тогда она стала пятой, сейчас осталась первой.

Тогда её обогнали, кроме Загитовой, Рика Кихира с тройным акселем, Элизабет Турсынбаева с четверным сальховом, Евгения Медведева. Но это не принижает нынешнюю победу Каори Сакамото», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».