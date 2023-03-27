Боброва ответила, как искала бы мотивацию на месте действующих фигуристов

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала, как искала бы мотивацию, если бы вынужденно осталась без международных стартов.
«Я стараюсь быть оптимисткой по жизни и думаю, что и Саша Жулин нам бы помогал находить эту мотивацию, что «вот-вот, сейчас». И каждый раз это «вот-вот» у нас стояло перед носом, и мы бы себя толкали на тренировке, тренировались, выступали на российских стартах.
Естественно, я сильно сочувствую нашим спортсменам, которые попали в такую ситуацию. Я откровенно не представляю, что было бы со мной, попади я в такую ситуацию, но это работа психолога, это работа тренера, это работа общей команды находить мотивацию, чтобы спортсменам выступать дальше. Как я сейчас говорю, что очень надеюсь, что нас допустят и так далее. Я бы также надеялась, что нас скоро допустят.
Вопрос в том, что, возможно, я бы пропустила сезон после Олимпийских игр, так как это очень сложно – выходить, тренироваться и соперничать на высоком уровне, тем более если я знаю, что этот сезон пропадает в плане международных стартов», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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