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Александра Трусова показала болельщикам жаркий танец в стиле стрип-пластики

Александра Трусова показала болельщикам жаркий танец в стиле стрип-пластики
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова в своём телеграм-канале опубликовала жаркое видео танца в стиле стрип-пластики под песню «Забрал её» хип-хоп дуэта «Базар».

Трусова танцует в облегающих чёрных кожаных брюках и топе.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.

Заниматься танцами Трусова начала в апреле 2022 года в ответ на критику её катания, в котором прыжки превалировали над хореографией.

В начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места. С чемпионата страны, который проходил в декабре 2022 года в Красноярске, Трусова снялась в день короткой программы по причине высокой температуры. После этого в новогодние праздники Александра выступала в шоу Евгения Плющенко. Позже Трусова снялась и с финала Гран-при России. Не заявилась фигуристка и на турнир шоу-программ.

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