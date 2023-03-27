«Наши мальчики могут быть конкурентоспособны». Журанков — о мужском турнире на ЧМ

Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о конкурентоспособности российских фигуристов на международном уровне, сравнив их с выступлением на чемпионате мира южнокорейца Джун Хван Ча.
Джун Хван Ча в произвольной программе исполнил четверные сальхов и тулуп и два тройных акселя, а в итоге оказался выше американца Ильи Малинина с шестью четверными прыжками.
«Два идеальных четверных Коляды представляешь? И я представляю. При том, что всё остальное чисто Миша делает, и по катанию. Да, нет каскада с риттбергером, который делает Джун Хван Ча, но есть какие-то другие вещи. Ставим крутейшую программу Петру Гуменнику, классную программу. Петя может сделать три четверных, а не два? Может. Чистейшим образом.
Поэтому у меня, когда так Джун Хван Ча откатался, нет вопроса, что наши мальчики могут быть конкурентоспособны. Да, нужен конёк, идеальные вращения, суперскольжение…
Чем Ча и Уно перекатали Малинина? Малинин после каждого прыжка начинал набирать скорость. Он втыкался практически в остановку, а что делали они? Выкат с прыжка практически на той же скорости, что и был вход. И дальше продолжение. А с Ильёй было ощущение, что он каждый раз заходит на мировой рекорд: четыре с половиной – есть мировой рекорд, четверной лутц – нет мирового рекорда. Как будто прыжок с шестом был. Это очень круто. Как я за него переживал! Но если говорить о программе – они его перекатали», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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