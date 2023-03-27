«Возможно, сработало давление чемпионством Европы». Леонова — о 14-м месте Губановой на ЧМ

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 в женском одиночном катании российская фигуристка и тренер Алёна Леонова объяснила, почему действующая чемпионка Европы Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, не смогла побороться даже за топ-5 на чемпионате мира – 2023.

Губанова, тренирующаяся в группе Евгения Рукавицына, заняла только 14-е место на чемпионате мира.

«Очень жалко, конечно. Мне обидно, что у неё не получилось. Я не знаю причин, но, возможно, сработало давление чемпионством Европы. Обычно после каких-то фееричных прокатов и медалей ты немножечко теряешь свои ощущения и не понимаешь, что происходит. Может быть, у неё случилось выгорание. Мне кажется, что это больше от головы. Я хожу иногда на тренировки к ребятам, вижу, как Настя катается. В принципе, она была в хорошей форме, была готова побороться за топ-5. Но что-то не получилось и, я думаю, тут ничего страшного нет. Настя прекрасная спортсменка, которая преодолеет этот путь и в следующем сезоне, надеюсь, покажет максимальные прокаты на главных стартах», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полностью интервью с Алёной Леоновой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 28 марта, в 8:00 мск.