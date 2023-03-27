Леонова — об Аймозе: непростой у него был путь, но он смог себя преодолеть

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 в женском одиночном катании российская фигуристка и тренер Алёна Леонова высказалась об успешном прокате произвольной программы француза Кевина Аймоза, который стал четвёртым на чемпионате мира – 2023.

Ранее на первенстве планеты Аймоз не поднимался выше девятого места.

«У Кевина Аймоза несколько сезонов не складывались такие прокаты жизни. По нему видно, как он кайфует от своих программ, неважно, получается у него что-то или нет. Где-то он снимался с соревнований, где-то что-то не складывалось, но он руки не опустил и выдал просто чудесный прокат в произвольной. Мне кажется, это запомнится и ему надолго, и всем зрителям. Это было действительно зрелищно, я получила огромное удовольствие от просмотра. Я за него радовалась, как за себя (смеётся). Очень классно. Я очень рада, что у него всё получилось. Непростой у него был путь последние сезоны, но он смог себя преодолеть. Он отличается от других фигуристов, у него неординарный стиль катания», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полностью интервью с Алёной Леоновой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 28 марта, в 8:00 мск.