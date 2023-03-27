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RT: Романа Костомарова готовят к протезированию и реабилитации

RT: Романа Костомарова готовят к протезированию и реабилитации
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Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который третий месяц находится в больнице, готовят к реабилитационным мероприятиям.

Костомаров попал в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии ещё 10 января. В результате осложнений у фигуриста развился некроз конечностей и были проведены ампутации на руках и ногах. Теперь Костомаров пришёл в себя после хирургических вмешательств, его состояние улучшается.

«Аппарат искусственной вентиляции лёгких отключили, трахеостому убрали, все операции завершены. Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке Костомарова к протезированию. Роман постоянно находится в полном сознании и мотивирован на то, чтобы начать реабилитацию», — приводит RT слова своего источника.

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