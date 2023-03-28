«Чем-то напоминает мне Юдзуру Ханю в юном возрасте». Леонова — о корейском фигуристе Ча

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 в женском одиночном катании российская фигуристка и тренер Алёна Леонова высказалась о южнокорейском фигуристе Ча Джун Хване.
«Для меня сюрпризом было выступление корейца. Он был немножко нестабильный в последнее время, на Олимпиаде от него многого ждали, но не получилось у него, но то, что он показал на чемпионате мира, действительно заслуживает уважения. Он как-то по-другому для меня сейчас раскрылся, чем-то он напоминает мне Юдзуру Ханю в юном возрасте по катанию. Ему очень идёт этот стиль. Всё у него сложилось и с программой, и с прыжками, и всё это смотрелось на одном дыхании», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полностью интервью с Алёной Леоновой можно будет прочитать на «Чемпионате» 28 марта в 8:00 мск.
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