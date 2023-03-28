Леонова не считает, что Малинину нужно сокращать количество квадов ради второй оценки

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 в женском одиночном катании российская фигуристка и тренер Алёна Леонова дала совет представителю США Илье Малинину.

«Стоит ли Малинину продолжать гнуть линию с множеством квадов или лучше сосредоточиться на компонентах и уменьшить сложность? Нет, я считаю, что мужчина должен много прыгать. Это очень зрелищно, это очень круто, и если ты делаешь это, то не нужно отказываться от этого даже в пользу второй оценки, потому что на этих прыжках реально можно заработать очень много баллов, тем более если их делать чисто, без каких-либо погрешностей. У Ильи были моментики, к которым можно придраться, но то, что это четверные прыжки, а не тройные — это уже огромный плюс ему в копилку. Этим он и берёт. А если добавить туда ещё и катание, то он сможет быть просто на голову выше остальных и до него будет не дотянуться», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, Малинин стал бронзовым призёром чемпионата мира – 2023 в мужском одиночном катании.