«Мы вернулись на 8–10 лет назад». Вице-чемпионка мира Леонова — о женском катании на ЧМ

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 в женском одиночном катании российская фигуристка и тренер Алёна Леонова высказалась о выступлениях фигуристов на чемпионате мира.
«В принципе, здесь я соглашусь, всё-таки фигурное катание подразумевает больше именно катание, эстетику. Но без технической составляющей, особенно в мужском одиночном, ты на первых местах не будешь. Всё равно нужно что-то прыгать, чем-то выделяться.
Может быть, поэтому одиночницы на чемпионате мира решили сфокусироваться именно на катании и не стали рисковать с ультра-си? Нет, мне кажется, здесь не в этом дело. В произвольной программе никто даже не пытался прыгать ультра-си. Было очевидно, что чемпионат мира для некоторых легко пройдёт: прыгни свои тройные, и ты выиграешь. Мы вернулись на 8–10 лет назад и увидели катание того времени.
У нас есть девочки, которые показывают и четверные, и катание, — я не считаю, что одно другому мешает. Возьмём, опять же, Камилу Валиеву — там есть всё. Не обязательно прыжки идут в ущерб катанию, всё может быть гармонично. На мой взгляд, из российских спортсменок этой гармоничностью выделяется Камила Валиева. У неё нет этой беготни между прыжками, есть эстетика, есть катание.
На чемпионате мира обошлось без ультра-си, поэтому, наверное, спортсменки там и выделялись в основном катанием», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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