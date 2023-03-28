Леонова: расслабляться Сакамото нельзя, потому что любое послабление — и её обойдут

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Леонова оценила победу японки Каори Сакамото, которая на домашнем первенстве планеты защитила титул чемпионки мира.
«Сработал ли фактор того, что она выдаёт в нужное время в нужном месте? Я бы не сказала, что она выдала, если честно, судя по её произвольной программе. Я видела протокол, у неё довольно много недочётов. Мне кажется, здесь сработал фактор того, что она фантастически круто откатала свою короткую программу — ей хватило этого запаса. А так, расслабляться ей, конечно, нельзя, потому что любое послабление — и её обойдут. Если ты прыгаешь свой набор из тройных прыжков, прыгай, тебе поставят много баллов и ты будешь лидером. Но тут получилась такая ситуация, что ближайшие конкурентки где-то неудачно справились, поэтому так всё сложилось и она снова стала лучшей в мире», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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