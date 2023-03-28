Фигуристка Анна Щербакова показала подарки, полученные на день рождения

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова показала подарки, полученные на день рождения. Сегодня, 28 марта, Щербаковой исполнилось 19 лет.

На снимке Анна, одетая в лёгкий светлый костюм, стоит в окружении цветов, подарков и шариков и держит в руках большую цифру 19.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

В 19 лет Щербакова – олимпийская чемпионка, чемпионка мира, трёхкратная чемпионка России, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы.

Сезон-2022/2023 Анна пропускала, так как восстанавливалась после операции на колене. Однако фигуристка приняла участие в турнире шоу-программ, где заняла третье место. Также Щербакова вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным была ведущей телепроекта «Ледниковый период».