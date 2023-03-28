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CAS рассмотрит апелляцию на отстранение российских спортсменов со стороны ISU 2 мая

CAS рассмотрит апелляцию на отстранение российских спортсменов со стороны ISU 2 мая
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Спортивный арбитражный суд (CAS) на своём официальном сайте сообщил, что апелляция на решение об отстранении россиян от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) будет рассмотрена 2 мая 2023 года.

Совместную апелляцию подавали Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания на коньках России. Под документом подписались Семён Елистратов, Ангелина Голикова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Международный олимпийский комитет 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

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