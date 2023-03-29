Фигурист Бломмарт объявил о завершении карьеры

Немецкий фигурист Рубен Бломмарт, выступающий в паре с россиянкой Алисой Ефимовой, сообщил о завершении своей карьеры.
«После выступления на этом замечательном чемпионате мира (в Сайтаме, Япония. — Прим. «Чемпионата») я хочу объявить, что завершаю карьеру фигуриста.
Я хочу сказать спасибо Алисе за возможность выступить на этом ЧМ, потому что этот сезон был очень непростым. У нас было много взлётов и падений, но, по моему ощущению, больше падений.
В моей профессиональной карьере главным было скорее получение удовольствия, чем достижение результатов. У нас были разные представления о том, в каком направлении мы движемся, и это нормально, но для ежедневной рутины это было плохо.
Мы много не говорили о психологическом здоровье в спорте, но я точно не испытывал счастья последние недели/месяцы. Я осознал это и принял решение для себя, потому что я знаю, кто я и кем хочу быть. Я не вижу себя в будущем на льду и поэтому решил изменить свою жизнь.
Другая большая проблема – отсутствие прежней поддержки от федерации. Я вынужден оплачивать постановку программ, тренировочные сборы и поездки на соревнования.
Теперь к хорошему. Я очень благодарен за свой путь. Не знаю, с чего начать. Самый особенный момент – участие в Олимпиаде, это было моей мечтой с детства. Я встретил много замечательных людей и посетил множество стран. Так приятно видеть сообщество любителей фигурного катания по всему миру. Я многому научился благодаря своей карьере. И хочу поблагодарить родителей за поддержку. Больше спасибо моим тренерам, которые стали для меня чем-то большим: наставниками, примерами. Большое спасибо немецкой федерации фигурного катания, в которой я с 2011 года. И спасибо всем моими партнёршам, которые были частью моего пути. Всеми вами я очень горжусь.
С нетерпением открываю следующую главу своей жизни. Я всегда хотел быть тренером, так что мы с вами ещё обязательно увидимся. Я хочу поделиться своим опытом, знаниями и любовью к фигурному катанию с другими.
С любовью, Рубен», — написал Бломмарт на официальной странице в социальной сети.
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