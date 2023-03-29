Илья Малинин опубликовал стильные фото из Японии

Чемпион США 2023 года в мужском одиночном катании Илья Малинин опубликовал в социальных сетях стильные фото из Осаки (Япония).
Ранее в Сайтаме (Япония) прошёл чемпионат мира – 2023 по фигурному катанию, где 18-летний Малинин завоевал бронзу. Прокат произвольной программы американцем на данном ЧМ стал историческим, так как он исполнил в нём шесть четверных прыжков, в том числе четверной аксель.
«Передышка», — подписал фото Малинин.
Фото: из личного архива Ильи Малинина
Фото: из личного архива Ильи Малинина
Фото: из личного архива Ильи Малинина
Фото: из личного архива Ильи Малинина
Фигурное катание. Чемпионат мира – 2023. Мужчины. Итоги
1. Сёма Уно (Япония) — 301,14 балла.
2. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 296,03.
3. Илья Малинин (США) — 288,44.
4. Кевин Аймоз (Франция) – 282,97.
5. Джейсон Браун (США) – 280,04…
12. Даниэль Грассль (Италия) – 244,43…
20. Морис Квителашвили (Грузия) – 212,32.
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