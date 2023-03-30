«Все мы люди, иногда мы сгораем». Чемпионка Европы Губанова — о своём состоянии на ЧМ

Чемпионка Европы грузинская фигуристка Анастасия Губанова, ранее представлявшая Россию, рассказала о том, как чувствовала себя во время чемпионата мира — 2023, который проходил в Японии. Спортсменка заняла 14-е место.
«Давил ли статус претендентки на медали? Нет, на самом деле, ничего не давило. Единственное, уже конец сезона, и я не такая свежая, как была до этого. Какого-то давления не ощущала.
С чем связана моральная усталость, о которой я говорила? Это связанно именно с психологией, потому что был очень сложный и насыщенный сезон, и к концу… Все мы люди, иногда мы сгораем. Так получилось.
Сказалась ли победа на чемпионате Европы? Скорее всего, да. Подготовка к чемпионату Европы была сложная, потому что я понимала, что еду туда одним из фаворитов, нужно было бороться. И сам чемпионат Европы тоже очень сильно выжал меня эмоционально, много разных эмоций я испытала. Конечно же, после было тяжеловато восстановиться», – сообщила Губанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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