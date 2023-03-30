«Не могу её постоянно жалеть». Отец — о жёстких методах тренировки 8-летней фигуристки

Михаил Лебедев, отец и тренер восьмилетней фигуристки Мирославы, объяснил жёсткие методы тренировок дочери.

В соцсетях завирусилось видео, на котором отец критикует ребёнка за лишний вес, не верит в то, что девочка плачет от нестерпимой боли.

«Я испытал через себя весь этот спорт. Я знаю, как это тяжело. Знаю, как тяжело, когда не получаются какие-то элементы. Когда хочется реветь, действительно. Я знаю, что такое спорт, что такое беспощадные тренировки на летних сборах и так далее.

Поэтому, конечно, мне порой действительно жалко, что не получается. Но я не могу её постоянно жалеть. На видео я тоже не снимаю моменты, когда жалею и так далее. Есть те, где мы можем обняться, ещё какие-то моменты.

Даже за то, что я её обнимал и целовал, вы не поверите, сколько хейта было в мой адрес. Извинялся порой.

Извинялся за то, что чересчур требовал выполнять какой-то элемент, пока не получится. Там уже мышцы немного были перенагружены, а всё равно хотелось, чтобы получилось у неё, чтобы она сама вдохновилась, и дальше у неё пойдёт гораздо лучше. Приезжаем домой, у нас есть негласное правило – то, что было на льду, остаётся на льду.

Спорт привил ей ответственность, привил ей дисциплину, которая в жизни ей поможет. И она со всем справится. Учёбу мы тоже не забрасываем, как многие считают. Она учится на одни пятёрки. Ей это нравится, не заставляем что-то делать», – сказал Лебедев в голосовом сообщении, опубликованном в телеграм-канале RT.