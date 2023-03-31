Александр Энберт: сложно представить, что кто-то откажется от ОИ из-за флага и гимна

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, фигурист Александр Энберт высказался об условиях, которые поставил Международный олимпийский комитет (МОК) для возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов в качестве нейтральных атлетов россиян, которые активно не поддерживают спецоперацию и не связаны с вооружёнными силами или органами безопасности. При этом речь идёт только об индивидуальных спортсменах, а не командах.

«Конечно, в приоритете для большинства спортсменов остаётся участие в чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх. Спортсмены годами тренируются, пашут ради шанса попасть на Олимпиаду, например. И тут нам отказывают во флаге и гимне. Это важно, безусловно, быть причастным к родной стране, но сложно представить, что кто-то откажется по этой причине. Уже хорошо, что нас пытаются вернуть, пусть даже с такими жёсткими ограничениями. Да, это неприятно и неправильно, никакой дискриминации в спорте быть не должно. Надеюсь, это только первый шаг со стороны МОК. Дальше должно быть снятие этих ограничений – это уже работа наших дипломатов и чиновников», — приводят слова Энберта «Аргументы и факты».