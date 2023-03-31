Самарин: от Плющенко прёт энергия такая, что иногда тебя даже к бортику прижимает

Серебряный призёр чемпионата Европы – 2019 российский фигурист Александр Самарин рассказал о работе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко в новогодних ледовых шоу.

«Какой Плющенко в рабочем процессе? Он с горящими глазами. Я подпитываюсь от его энергетики, потому что он горит шоу, он горит тренерской деятельностью. Были моменты, когда мы выходили на раскатку на зимних сказках, он мог подъехать и сказать: «А ты попробуй так. Может быть, тебе так будет легче». Это очень приятно!

У него огромный соревновательный опыт, он через многое прошёл. Несмотря на относительно небольшое время в тренерской деятельности, у него огромный багаж знаний, которые хочется перенять. На льду с ним кататься здорово, потому что от Плющенко прёт энергия такая, что иногда тебя даже к бортику прижимает. Ловишь себя на мысли, что хочется, чтобы на тебя приходили люди потом и сейчас, как на него.

В чём феномен Плющенко? Я думаю, в работе и в цели. На тот момент, когда он был в спорте, у него были цели. Он шёл и добивался их. Да, где-то оступался, но продолжал идти и по итогу пришёл туда, куда хотел. Сейчас у него другие цели, и он постепенно к ним идёт. Он знает, чего хочет, в этом его главный козырь», – приводит слова Самарина Metaratings.