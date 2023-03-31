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Mash: врачи «Коммунарки» отстранены от работы с Костомаровым

Mash: врачи «Коммунарки» отстранены от работы с Костомаровым
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Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, уже без малого три месяца находящегося в больнице, готовят к транспортировке в Германию для продолжения лечения и реабилитации.

По информации телеграм-канала Mash, всех врачей больницы в Коммунарке, где проходил лечение спортсмен, отстранили от работы с ним. Сообщается, что в данный момент фигуриста по телемедицине ведут немецкие специалисты. Доктора пытаются стабилизировать его состояние для облегчения процесса транспортировки за границу. При этом к Костомарову пускают только ограниченный круг лиц, чтобы не допустить утечек.

Напомним, Роман Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. Сейчас состояние олимпийского чемпиона улучшается, его готовят к реабилитационным мероприятиям.

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