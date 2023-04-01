Супруга Костомарова отреагировала на слухи о транспортировке фигуриста в немецкую клинику

Чемпионка мира 2009 года в танцах на льду Оксана Домнина опровергла информацию о возможном переводе супруга, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, в немецкую клинику. Об этом ранее сообщил РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.
«В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берётся такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику. Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа», — приводит слова Домниной ТАСС.
Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. Сейчас состояние олимпийского чемпиона улучшается, его готовят к реабилитационным мероприятиям.
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