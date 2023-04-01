Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова раскрыла детали личной переписки с Анной Щербаковой

Алина Загитова раскрыла детали личной переписки с Анной Щербаковой
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях скриншот переписки с олимпийской чемпионкой 2022 года, чемпионкой мира Анной Щербаковой. В данный момент фигуристки находятся во Владивостоке на гастролях шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

В частности, Загитова и Щербакова обсудили свои планы на день.

Щербакова. Приезжай и давай сразу есть поедем?
Загитова. По ходу, вообще крышу снесло. Нет, (сначала) гулять, позаниматься и только потом бы покушать. Шутка.
Щербакова. Фух! Я уже почти поверила.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

Материалы по теме
Загитова вне конкуренции, но общий уровень вырос. Сравнили контент ЧМ-2019 и ЧМ-2023
Загитова вне конкуренции, но общий уровень вырос. Сравнили контент ЧМ-2019 и ЧМ-2023
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023