Алина Загитова раскрыла детали личной переписки с Анной Щербаковой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях скриншот переписки с олимпийской чемпионкой 2022 года, чемпионкой мира Анной Щербаковой. В данный момент фигуристки находятся во Владивостоке на гастролях шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

В частности, Загитова и Щербакова обсудили свои планы на день.

Щербакова. Приезжай и давай сразу есть поедем?

Загитова. По ходу, вообще крышу снесло. Нет, (сначала) гулять, позаниматься и только потом бы покушать. Шутка.

Щербакова. Фух! Я уже почти поверила.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.