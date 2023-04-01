Савченко — об атлетах из России: те, кто против конфликта на Украине, должны соревноваться

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Германии Алёна Савченко прокомментировала условия Международного олимпийского комитета о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
«Спортсмены, которые не поддерживают СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), не могут помочь конфликту. Поэтому те, кто против СВО на территории Украины, должны иметь возможность участвовать в международных соревнованиях», — приводит слова Савченко Sportschau со ссылкой на Welt am Sonntag.
Фигуристка добавила, что бойкоты соревнований никогда не имели смысла: «В этой ситуации настоящими проигравшими были только спортсмены».
Напомним, Алёна Савченко – уроженка Украины. С 2005 года спортсменка является гражданкой Германии, которую она представляла на соревнованиях в паре с Робином Шолковы. На Олимпийских играх в Корее Савченко, выступая в паре с Бруно Массо, стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях спортивных пар.
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