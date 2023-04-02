Марат Башаров: наговариваем Костомарову сообщения, Рома прослушивает, улыбается

Актёр Марат Башаров рассказал о том, поддерживает ли он сейчас общение с олимпийским чемпионом 2006 года Романом Костомаровым.

«Конечно, с Ромой мы хорошие друзья. И с Оксаной тоже. Общаемся и, как могу, поддерживаю связь. Мы с друзьями наговариваем на диктофон Ромке сообщения, Оксана приносит наши записи мужу, и Рома прослушивает, улыбается», — цитирует Башарова StarHit.

Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. Сейчас состояние олимпийского чемпиона улучшается, его готовят к реабилитационным мероприятиям.