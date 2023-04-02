Алина Загитова провела мастер-класс во Владивостоке. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова показала, как проводит свободное время во Владивостоке. Там проходят гастроли шоу её наставника – заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Оно состоится сегодня, 2 апреля.

«Успела провести мастер-класс во Владивостоке», — подписала фотографии Загитова.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.