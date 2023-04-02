Алина Загитова провела мастер-класс во Владивостоке. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова показала, как проводит свободное время во Владивостоке. Там проходят гастроли шоу её наставника – заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Оно состоится сегодня, 2 апреля.
«Успела провести мастер-класс во Владивостоке», — подписала фотографии Загитова.
Фото: из личного архива Алины Загитовой
Фото: из личного архива Алины Загитовой
Фото: из личного архива Алины Загитовой
Фото: из личного архива Алины Загитовой
20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.
- 2 апреля 2023
-
13:15
-
12:47
-
01:51
- 1 апреля 2023
-
23:03
-
22:14
-
21:00
-
19:49
-
17:30
-
15:24
-
14:18
-
13:52
-
10:21
- 31 марта 2023
-
19:50
-
18:34
-
18:00
-
17:31
-
16:59
-
13:19
-
00:53
-
00:37
-
00:24
- 30 марта 2023
-
21:46
-
21:26
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
-
04:24
- 29 марта 2023
-
20:39
-
18:59
-
16:47
-
11:44