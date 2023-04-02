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«Всплакнул, когда услышал». Жулин раскрыл детали голосового сообщения от Костомарова

«Всплакнул, когда услышал». Жулин раскрыл детали голосового сообщения от Костомарова
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что ему удалось связаться с олимпийским чемпионом 2006 года в танцах на льду Романом Костомаровым.

«В день рождения Романа мы все — его друзья, я – его тренер, он мой любимый ученик – отправили ему голосовые сообщения на телефон, который не работал, наговорили кучу хороших вещей. И вот два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова. Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы, абсолютно адекватный — слабый, да — но абсолютно адекватный. Он поблагодарил всех, кто его поздравил. Человек вышел из этого состояния. Сказал, что будет бороться, намерен активно заниматься. Я услышал в его голосе массу-массу позитива. Откровенно говоря, я всплакнул даже, когда слушал. Потому что мы все долго за него молились и переживали, думаю, как и вся страна», — сказал Жулин в эфире НТВ.

Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. Сейчас состояние олимпийского чемпиона улучшается, его готовят к реабилитационным мероприятиям.

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